وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس الثلاثاء، بعض المنشآت الفندقية الجديدة منها ما سيتم افتتاحه قريبا، لتفقد مستوى الخدمات بها بإلاضافة إلى تفقد الأعمال النهائية لمتحف آثار الغردقة والذي سيتم افتتاحه قريبا.

شملت الزيارة إلى متحف الغردقة تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض و نظم الإضاءة و التامين داخل المتحف الذي يعد أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبنى المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

يذكر أن المتحف تم تصميمه طبقاً للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

ويتناول العرض أيضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة؛ في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.

ويعتبر المتحف ايضاً أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية