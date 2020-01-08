لأول مره دون تدخل جراحي.. جامعة حلوان تجري عملية معقدة لقطع بالمريء

كتبت - داليا شبل:

أجرى فريق طبي من كلية الطب بجامعة حلوان، عملية جراحية دقيقة بمستشفى 15 مايو النموذجي لقطع عضلة جسم المريء وصمام أسفل المريء باستخدام مناظير الجهاز الهضمي التداخلية، لطفل يبلغ من العمر 11 عام كان يعانى من فشل في ارتخاء عضلة المريء وعدم القدرة على البلع.

وأوضحت جامعة حلوان، في بيان اليوم الأربعاء، "تم عمل قطع لعضلات وصمام المريء بالمنظار بدون الحاجة لتدخل جراحي ودون مضاعفات وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، بحيث يستطيع المريض الشرب بدون صعوبة بعد 48 ساعة من العلمية".

وقالت الجامعة، :"تعد هذه العملية الأولى التي تجرى في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت الاشراف الفني للجامعة وثان مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية يقوم بتطبيق هذه التقنية الحديثة، حيث تعتبر العملية من العمليات الحديثة التي بدء تطبيقها في العالم عام 2010 وبدء تطبيقها في مصر منذ عام تقريبا".

أجرى العملية الدكتور أحمد عبدالمنعم مدكور مدرس الأمراض المتوطنة بكلية الطب، والذي دعمت جامعة حلوان سفره للصين للتدريب على التقنية الحديثة لتقديم أحدث ما توصل اليه العلم في مستشفيات جامعه حلوان، ووضع جامعه حلوان في الصدارة في هذه التخصصات النادرة.