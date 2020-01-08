أمين "البحوث الإسلامية" لـ"الوعاظ": كونوا فاعلين واحرصوا أن تمس رسائلكم واقع الناس

كتب - محمود مصطفى:

عقدت منطقة وعظ كفر الشيخ، صباح الأربعاء، مؤتمرها النصف سنوي للإعلان عن الدور التوعوي بقرى ومدن المحافظة، ضمن خطة الأزهر الشاملة في مجال التوعية والتواجد المستمر بين الناس، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لنشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات المتطرفة.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أهمية المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الجمهور في مختلف أماكن تواجده، والتواصل مع الفئات العمرية والفكرية المختلفة، من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة؛ لتحقيق جانب الاتصال الفعّال بين وعاظ الأزهر الشريف وجميع فئات وشرائح المجتمع.

وأشار خلال كلمته، إلى أهمية الشعور بالمسئولية والتأهيل العلمي المستمر، والانتشار الميداني للوعاظ بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيا، وتكثيف الأنشطة التي تقوم بها منطقة الوعظ بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة داخل المحافظة، بناء على خطط التوعية المشتركة، والتي تتفق مع احتياجات الناس وتستهدف قضاياهم وتجيب على استفساراتهم وتسهم بشكل رئيس في حل مشكلاتهم.

وطالب عيّاد الوعاظ بأن تمس رسائلهم واقع الناس وتصب في صالح خطة البناء الإيجابي للمجتمع، وأن تكون تلك الرسائل الموجهة بناء على استطلاع ودراسات حية للواقع المجتمعي حتى تحقق أهدافها ويكون لها نتائج محسوسة لدى الناس في معاملاتهم، تعيد لهم الثقة في أنفسهم وتبث لهم شعاع من الأمل وتستعيد قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.