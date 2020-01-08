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عزل 9 ركاب بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

03:34 م الأربعاء 08 يناير 2020
عزل 9 ركاب بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 9 ركاب فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب سودانيين و3 مصريين من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف أسعاف المطار إلى مستشفى الحميات.

مطار القاهرة الدولي الحمى الصفراء ركاب طائرة سودانية

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