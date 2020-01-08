أيهما أفضل.. تشترى شقة في "سكن مصر" ولا "دار مصر"؟ (الفارق 57 ألفا)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تلقي طلبات حجز وحدات "سكن مصر" للدور الأرضي والأخير في 5 مدن جديدة، حيث شمل الطرح 3387 شقة بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا، ويستمر الحجز حتى نهاية الشهر.

كما أعلنت الهيئة بدء الحجز في مشروع دار مصر، يوم 12 يناير المقبل، للدور الأرضي والأخير أيضًا في عدد من المدن الجديدة، وشمل الطرح 2714 وحدة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

ويوضح مصراوي في هذا التقرير أي من المشروعين أفضل؟، بعد أن خصصتهم الوزارة للإسكان المتوسط، وما هو الفارق بين المشروعين من حيث الأسعار والمواصفات والخدمات؟

وبحسب كراسة الشروط سكن مصر، بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الوحدة (106 أمتار) نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مشروع دار مصر بمدينة 6 أكتوبر وصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، أي أن الفرق بين المشروعين 57 ألف لصالح مشروع دار مصر.

وعن الخدمات الموجودة في المشروع، بالنسبة لسكن مصر، سيحاط بسور شجري، بجانب مساحات من اللاند سيكب والبرجولات، لكن لا يوجد مصاعد كهربائية في العمارات، أما في مشروع دار مصر سيحط بسور خرساني بجانب مساحات من اللاند سيكب والبرجولات، كما يوجد في المشروع مصعد كهربائي.

وفي مدينة بدر، وصل سعر المتر بمشروع سكن مصر لـ4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه، أما في مشروع دار مصر سجل المتر بمدينة بدر 5545 جنيهًا، والشقة الـ115 مترًا بـ650 ألف جنيه.

وبهذا يعتبر الفارق بين المشروعين في نفس المدينة 78 ألف جنيه لصالح مشروع دار مصر، بالرغم من أن الشقق يتم تسليمها كاملة التشطيبات، لكن جودة التشطيبات في مشروع دار مصر أعلى بشكل نسبي من مشروع سكن مصر.

كما يوجد ميزة أخرى في مشروع دار مصر، تتمثل في أن الوحدات المطروحة للحجز في أغلب المدن جاهزة للتسليم، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن تسليم النسبة الأكبر في مشروع دار مصر، أما في المشروع الأخر لم يتم تسليم أي وحدة به حتى الآن، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من 2020.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية 50 ألف جنيه كمقدم حجز للمشروعيات يتم سدادهم عند التقديم، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية.

وتمثلت شروط الحجز، للتقديم في المشروعيا أيضًا، أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

وشملت الشروط أيضًا أن تكون الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، كما يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

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