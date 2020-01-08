التضامن: إنقاذ مسن يقيم خلف كوبري تحت الإنشاء في حلوان وإعادته لأهله

كتبت- ياسمين سليم:

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن خمسيني يتخذ ساترا تربيا لكوبري تحت الإنشاء بحلوان مأوى له.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفريق توجه على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى / صلاح ع أ ويبلغ من العمر 55 عام وهو من مواليد محافظة الفيوم وكان يعمل سائق وتعرض لصدمة نفسية ترك أهله، ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيته.

وبعد محاولات عديدة نجح الفريق بإقناعه واستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وعليه تم استقباله بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان ليتلقى كافة أوجه الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مرة أخرى، بحسب البيان.

ذكر البيان أن الفريق نجح في إعادته لأهله بعد نشر صورة له على إحدى صفحات التنويه عن المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي والذين تعرفوا عليه وقاموا باستلامه.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بالوزارة.