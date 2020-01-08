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أول مدرسة مستدامة.. "عبدالعال" يشهد توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة "هويتنا" غدًا

01:09 م الأربعاء 08 يناير 2020
أول مدرسة مستدامة.. "عبدالعال" يشهد توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة "هويتنا" غدًا

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الخميس، حفل توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" والتي تُعد أول مدرسة رسمية مستدامة (شارع رايل ــ عين حلوان)، يعقبه مؤتمر صحفي.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه المدرسة تأتي في إطار مبادرة اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات "من عشوائية إلى عيشة وهوية".

خالد عبدالعال القاهرة مدرسة هويتنا

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