بمشاركة أمريكا.. بدء الاجتماع الرابع لمباحثات سد النهضة بأديس أبابا

كتب - أحمد مسعد:

انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات الاجتماع الرابع لمباحثات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية، أديس بابا، بحضور الوفود الفنية الثلاثة لدول "مصر والسودان وإثيوبيا"، ومندوبي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

يأتي الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاثة: "مصر، السودان وإثيوبيا"، في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، والذي عقد برعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي. كما يأتي في إطار الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة؛ لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ويستكمل النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ووصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية، على رأس وفد مصري.

كانت مصر قدمت اقتراحًا؛ لربط السد العالي بسد النهضة؛ لضمان وصول 40 مليار متر مكعب حدًا أدنى لبحيرة ناصر، إضافة إلى مناقشة بنود التعاون بعد الملء.

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