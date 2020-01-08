تبدأ بـ5 سلع وتخفض الأسعار 25%.. ننشر تفاصيل "البورصة السلعية"

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الانتهاء من الدراسات الخاصة والشكل التنظيمي بالبورصة السلعية.

وأوضح عشماوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرى الانتهاء من هيكل المساهمين الذي ستتشكل منه البورصة والذي سيكون بالشراكة بين الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وأوضح عشماوي أن بورصة الأوراق المالية ستكون أهم شركاء البورصة السلعية وذلك للاستفاده من خبراتها في التعامل مع الأوراق المالية ولنقل الخبرات للعاملين الذين سيلحقون بالعمل فى البورصة السلعية، مشيرًا إلى أن المشروع النهائي للبورصة موجود الآن في مجلس الوزراء وخلال فترة قليلة سيتم الإعلان عن التفاصيل الكامله للمشروع.

وأشار "عشماوي"، أن البورصة السلعية ستبدأ بخمس سلع وهي (القمح والأرز والسكر والحديد والأسمنت) كباقة سلع في المرحله التجربية الأولي حيث سنحتاج إلى 36 أسبوع لنرى البورصة تعمل في منتهى الكفاءة، حيث ستساهم في اختزال الوسطاء بين المنتج والمستهلك لأنه سيصبح بإمكان أي منتج عرض السلعة التي يملكها بالمواصفات والجوده علي طرف الأخر دون وسيط.

وأضاف عشماوي أن البورصة السلعية ستكون تحت إشراف ورقابة وزارة التموين والتجارة، كما سيكون هناك قطاع مسئول عن فرز السلع سيضع محددات وشروط المخازن التى سيخزن فيها السلع التي سيتم عرضها للتدوال وذلك لتقليل حركة التدوال ورفع الكفاءة.

وأكد أن الإعلان عن البورصة السلعية يعني استكمال حلقة التجارة الداخلية بما يسهم في انخفاض الأسعار بنسبة لن تقل عن 25 %.