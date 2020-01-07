أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

09:30 م الثلاثاء 07 يناير 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

مطار القاهرة الدولي

القاهرة- أ ش أ:

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من الدانمارك، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 337 قرص ترامادول ومورفين.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

هذا المحتوى من

Asha
جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة hg] gd مطار القاهرة الدولي أقراص مخدرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:جوائز كاف 2019: رياض محرز يفوز بجائزة "أفضل هدف"