متى تصل القطعة الأثرية رقم 50 ألف إلى المتحف المصري الكبير.. مسئول يجيب

كتب – محمد عاطف

قال الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في تصريحات لمصراوي: لقد وصل إلى مخازن المتحف المصري الكبير أكثر من 49 ألف قطعة اثرية، يتم ترميم أغلبها في معامل الترميم التابعة للمتحف، فيما نستعد خلال الأيام المقبلة لاستقبال القطعة الأثرية رقم 50 ألف، والتي لم يتم حتى الآن تحديد موعد نقلها بشكل نهائي.

وأضاف عباس: إننا جاهزون حاليا للدخول غلى المتحف ووضع القطع الأثرية في فتارين العرض الخاصة بها، بعد الانتهاء تقريبا من كافة أعمال الإنشاءات المعمارية التي تتم في المتحف المصري الكبير.

ولفت عباس، إلى أن أعمال نقل الآثار إلى المتحف مستمرة بشكل منتظم، من مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، وذلك لسرعة إنجاز العرض بالمتحف، الذى يتم بأحدث الطرق العلمية من قبل الأثريين المصريين، ويعد المتحف المصرى الكبيرالأكبر فى العالم ومخصص لحضارة واحدة وهى الحضارة المصرية القديمة.

ويعد المتحف من أكبر المتاحف الأثرية المقامة على مستوى العالم، وسيضم العديد من الكنوز الأثرية والحضارية التي تميز مصر والتي سينفرد المتحف بعرضها، حيث أنه سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون والتي يصل عددها إلى 5000 قطعة أثرية.