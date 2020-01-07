التضامن توجه فريق التدخل السريع لدعم طفل تعرض للعنف بالشرقية

القاهرة- أ ش أ:

تلقت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع بمحافظة الشرقية عن حالة الطفل "محمود ع. أ" والذي تداول قصته رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام أحد من ذويه بتعذيبه وقد نتج عن ذلك حجزه بالعناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام نتيجة التهاب رئوى حاد مع صعوبة بالتنفس ولين عظام وكسر في الفخد الأيمن وكسر بالساق اليسرى وكسر في الكتف وذلك وفقا للكشف الطبى الشامل على الطفل.

وتوجة الفريق للمستشفى، وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء، وأطلع على التقرير الطبى للطفل وتبين أن إدارة المستشفى قامت بتحرير محضر بالواقعة رقم ٩٨٨ / ٢٠١٩م، وقام الفريق بإجراء دراسة حالة لأسرة الطفل، وتبين أن والدي الطفل منفصلان ويعيش دون رعاية بينهما.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق لمتابعة حالة الطفل لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي له وتوفير مأوى آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو مؤسسة رعاية إجتماعية تابعة للوزارة إذا لزم الأمر تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، كما يتابع الفريق التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لهذا الشأن والتوصل لمن قام بإحداث تلك الكسور بالطفل.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى والبلاغات عن انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى صفحات تواصل الاجتماعي بالوزارة.