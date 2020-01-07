سعفان يوجه بالتدريب على مهن الأرابيسك والسجاد والكليم ومخلفات النخيل

القاهرة- أ ش أ:

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة للتدريب غير النمطي والتدريب على المهن الحرفية والبيئية غير التقليدية، للحفاظ عليها من الانقراض، وتوفير فرص عمل للفتيات وإقامة مشروعات صغيرة، فضلا عن التدريب على مهنة صيانة وإصلاح وحدات الطاقة الشمسية.

وشدد سعفان على أن هذا التدريب يهدف لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا.

وقال الوزير إن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية علي المهن المختلفة، والتي يتطلبها سوق العمل وتتميز بها المحافظة من خلال توافر الخامات البيئية بها.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس والتي تستمر لمدة شهرين، فضلا دورة أخرى بنفس العدد على نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر ، وتهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية ، حيث يتم استخدام مخلفات النخيل، وهي من المهن التي تقبل عليها الفتيات، وذلك لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهنة من الانقراض، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بجزء كبير فى حل مشكلة البطالة.

وأوضح أنه المديرية تقوم أيضا بالتدريب على مهنة صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب من الذكور بمركز ومدينة الفرافرة ، حيث أن الدولة تتجه حاليا لاستخدام الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية التي تقام حاليا بالمحافظة تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، ومن هنا يتم تنفيذ تلك البرامج لتوفير العمالة المدربة لتلك المهنة.

وفي نفس السياق، قال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد: إنه بجانب هذه الدورات تقام دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لنحو 15 متدربا ومتدربة، مؤكدا أن هذه البرنامج كلها تقدم بالمجان للشباب والفتيات تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمحافظ محمد الزملوط .

ويقوم مدير المديرية بصفة مستمرة بتفقد مراكز التدريب لمتابعة الدورات التدريبية، والوحدات المتنقلة التي يتم التدريب بها على مهنة التفصيل، والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والتركيبات والسباكة الصحية، تمهيدا لمنح الثلاثة الأوائل ماكينة خياطة لكل متدربة وشنطة معدات لكل متدرب من الذكور.​