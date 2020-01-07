أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

"صناعة النواب": رئيس الوزراء لديه توجه واضح لدعم الاستثمار

03:49 م الثلاثاء 07 يناير 2020
"صناعة النواب": رئيس الوزراء لديه توجه واضح لدعم الاستثمار

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النو

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، يساهم في تسريع حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضاف "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء، لديه توجه واضح لدعم الاستثمار، خاصة مع إعلانه التحضير للقاء كبار المستثمرين في كافة القطاعات، ليسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار.

وتابع: "اللجنة الوزارية تعمل على إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، وغير ذلك، بما يساهم في زيادة دعم الاستثمار".

محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب مجموعة وزارية

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: دورنا استرداد الخطاب الديني من مختطفيه
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: غداً رياح وأتربة.. والأمطار تمتد للقاهرة (بيان طقس الأربعاء)