عمرو موسى ينعي الدكتور فؤاد رياض

كتب– محمد عاطف:

نعى عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، ووزير الخارجية الأسبق، الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم .

وكتب موسى في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

"كم حزنت لوفاة استاذي الجليل وصديقي العزيز الدكتور فؤاد رياض. كان إنسانا راقيا وأستاذا متمكنا ومصريا محترما. كما كان قاضيا دوليا وأستاذ قانون دولي ذا علم وخبرة عريضة، مضيفا: "رحم الله فؤاد رياض وعوًض مصر فيه خيرا".

يذكر أن الدكتور فؤاد رياض تولى العديد من المناصب منها أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وجامعة السوربون في باريس وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان

وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، حيث شارك في محاكمة الجنرال الصربي كريسيتش المسئول عن المذابح الصربية، كما رأس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو.