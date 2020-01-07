مقترح برلماني بإعادة بناء كوبري أبو العلا: "يعمل على الجذب السياحي"

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس الوزراء، ووزيري الإسكان والنقل، بشأن إعادة بناء كوبري أبو العلا من جديد بشكل يحافظ على شكله الأثري ويعمل على الجذب السياحي.

وقالت النائبة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كوبري أبو العلا هو كوبرى من الحديد الصلب يقطع نهر النيل ويربط بين حي الزمالك الراقي وحي بولاق أبو العلا الشعبي تم البدء في بنائه عام 1908 وتم افتتاحه عام 1912 في عهد الخديوي عباس حلمي.

وتابعت: "أنشأ الكوبري شركه فرنسية اسمها (فيف ليل) وأغلقت الشركة في الخمسينيات، والمهندس المسئول عن بناء الكوبري هو المهندس الفرنسي إيفل الذي بنى برج إيفل الفرنسي الشهير، وقام بتنفيذ الجزء المتحرك من الكوبري شركة أمريكية هي شركه (شيرزر)، وعند افتتاحه كان الكوبري يفتح من نصفه حتى تستطيع السفن التجارية ذات الصاري العالي المرور منه.

ولفتت: "المقاولون العرب قامت بتفكيكه عام 1998 لبناء كوبري الزمالك الجديد، بتكلفه 4 ملايين جنيه، وحاليا يرقد حديد الكوبري تحت كوبري الساحل بروض الفرج على أمل أن يتم تجميعه مرة آخرى أمام مركز التجارة العالمي بشكل موازي للنيل كديكور.

وأشارت إلى أنه انطلقت الوعود وقتها بشأن الكوبري القديم وضرورة المحافظة على قيمته التراثية والجمالية، وأنه سيعاد تركيبه وترميمه ليصبح بمثابة متحف ومرسم مفتوح للفنانين على صفحة النيل، مثل الحي اللاتيني بباريس، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من العقدين لا يزال كوبري أبو العلا ينعي حظه، بعد أن تحول إلى كوم من الخردة تحت كوبري الساحل بحي روض الفرج.

وطالبت بضرورة استغلال الخلفية التاريخية للكوبري، وإعادة بناءه بشكل يحافظ على شكله الأثري، خاصة وأنه يمكن استغلال تاريخه كنوع من الجذب السياحي.