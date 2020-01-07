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"القوى العاملة" تتابع إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين بالقطاع الخاص

03:01 م الثلاثاء 07 يناير 2020
"القوى العاملة" تتابع إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين بالقطاع الخاص

وزارة القوى العاملة

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لقيام المفتشين بمكاتب العمل بمتابعة التنفيذ الفعلي لقرار إجازة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2020، بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة - بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم - مثلي هذا الأجر"، وتقدم الوزير بالتهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.​

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وزارة القوى العاملة عيد الميلاد المجيد القطاع الخاص

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