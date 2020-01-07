المجلس القومى للمرأة ينعي الدكتور فؤاد رياض

كتب– محمد عاطف:

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الدكتور فؤاد رياض وفقدان مصر قامة قانونية كبيرة، مؤكدة أنه كان من أكثر الداعمين للمرأة وحقوقها، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان .

يذكر أن الدكتور فؤاد رياض تولى العديد من المناصب منها أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وجامعة السوربون في باريس وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان

وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، حيث شارك في محاكمة الجنرال الصربي كريسيتش المسئول عن المذابح الصربية، كما رأس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو.