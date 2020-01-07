أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

المجلس القومى للمرأة ينعي الدكتور فؤاد رياض

02:55 م الثلاثاء 07 يناير 2020
المجلس القومى للمرأة ينعي الدكتور فؤاد رياض

مايا مرسي

كتب– محمد عاطف:

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الدكتور فؤاد رياض وفقدان مصر قامة قانونية كبيرة، مؤكدة أنه كان من أكثر الداعمين للمرأة وحقوقها، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان .

يذكر أن الدكتور فؤاد رياض تولى العديد من المناصب منها أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وجامعة السوربون في باريس وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان

وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، حيث شارك في محاكمة الجنرال الصربي كريسيتش المسئول عن المذابح الصربية، كما رأس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو.

مايا مرسي فؤاد رياض المجلس القومى للمرأة القانون الدولي

الخبر التالى:

"القوى العاملة" تتابع إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين بالقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: غداً رياح وأتربة.. والأمطار تمتد للقاهرة (بيان طقس الأربعاء)