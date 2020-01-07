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البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسي مفرحة للجميع.. ومصر محفوظة

02:13 م الثلاثاء 07 يناير 2020
البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسي مفرحة للجميع.. ومصر محفوظة

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد ال

كتب- مصطفى علي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تقليد جميل يقدم خلاله التهنئة لكل المصريين، وهو أمر مفرح جدا للجميع.

وقال البابا تواضروس الثاني - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إن رسائل الرئيس السيسي في كلمته خلال قداس عيد الميلاد أمس كانت قصيرة ولكن عميقة، وأهمها وحدة المصريين، وهو أمر في غاية الأهمية، ويجب على الجميع أن يحرصوا عليه وأن يصونوا هذه الوحدة، كما أرسل رسائل طمأنينة إلى جموع المصريين وتؤكد أن مصر دولة قادرة وقوية وحاضرة ولها كلمة ومكانة، ونحن كمصريين نضع كل الثقة في القيادة السياسية وفي كل المسئولين الذين يقودون البلاد.

وأضاف "مصر محفوظة بيد الله على الدوام ولها مكانتها في التاريخ"، منوها بأن تقديم الرئيس السيسي باقة من الورود الأبيض تعد بمثابة تعبير عن القلب الأبيض والنور والسلام، وهي لفتة طيبة وراقية من الرئيس السيسي ولها دلالات كبيرة من المحبة والسلام.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أسس لفكرة المواطنة وتأكيدها، فهي العنصر الرئيسي لكل إنسان يحيا على الأرض ويحمل الجنسية المصرية، أما المعتقد الديني فهو أمر يخص الإنسان، وأن التنوع يشكل أحد مظاهر القوة أيضا.​

البابا تواضروس الثاني السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة

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