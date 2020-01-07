أبوشقة وقيادات الوفد في الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتبت - ميرا إبراهيم:

زار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورافق أبوشقة، خلال الزيارة، وفد من كبار قيادات الحزب، منهم: النائب الوفدي فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب، طارق سباق نائب رئيس الوفد، وطارق تهامي سكرتير مساعد الوفد، واللواء سفير نور، وإبراهيم الشريف أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزي مساعد ريئس الحزب والنائب الوفدي محمد عبده، والنائب الوفدي سعد الجمال، وصفوت لطفي رئيس لجنة المواطنة، وعماد إبراهيم مقرر لجنة المواطنة.