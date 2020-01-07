الصحة: برنامج تدريبي للأطقم الطبية بأسوان قبيل انطلاق "التأمين الشامل"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء برنامج تدريبي مكثف للعاملين بمحافظة أسوان؛ استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة خلال النصف الثاني من 2020.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إنه توجد خطة تدريبية موسعة لكل مقدمي الخدمة الصحية في مشروع التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، الأمر الذي يضمن تقديم خدمات (صحية وغير صحية) على مستوى متميز للمواطنين.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي ومساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، أن برنامج تدريب مقدمي الخدمة في محافظة أسوان يشمل العديد من التدريبات لزيادة مهارات مقدمي الخدمة بالمشروع تركز أبرزها على تعريف العاملين بمديرية الشئون الصحية بقانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية، وتدريبات على تحسين جودة المنشآت الصحية من خلال التدريب على كيفية عمل السياسات والإجراءات.

كما يشمل التدريب: كيفية وضع خطط التحسين، وإدارة المخاطر، والتدريب على المعايير القومية لسلامة وأمان المريض، والتدريب على السلامة والصحية المهنية، فضلًا عن تعريف مقدمي الخدمة بمحافظة أسوان وتدريبهم على المعايير القومية للسلامة؛ لضمان إلمام جميع المنضمين للمنظومة بأساسيات الجودة وتقديمهم لخدمات طبية ذات جودة عالية تليق بالمصريين مع التركيز على طريقه تعامل مقدمي الخدمة مع متلقي الخدمة وفقا لأعلى الممارسات العالمية في هذا الإطار.

أشار السبكي إلى أن الاستثمار في القوة البشرية بمشروع التأمين الصحي الشامل يأتي على رأس الأولويات مع العمل على رفع كفاءتهم من خلال التدريب المستمر وفقا لأعلى الممارسات العالمية سواء من خلال تدريبهم داخليا على يد عدد من الخبراء (الأجانب والمصرين) أو إرسالهم للتدريب في الخارج، ويأتي ذلك في إطار التكامل مع خطط الدولة في تأهيل كوادرها, بما يضمن مستقبل أفضل وخدمات أكثر تميزا في مصر.

يذكر أنه تم تسجيل 301809 مواطنين في محافظة أسوان، وفتح 75420 ملفًا عائلي من أصل 2030210 مواطنين تم تسجيلهم في المنظومة في محافظات المرحلة الأولى الست.