تخص مقصورة أوزيريس.. الآثار تنقذ 5 كتل جيرية عثر عليها بسوهاج

كتب - محمد عاطف:

عثرت بعثة حفائر الإنقاذ بقرية كوم أشقاو بمركز طما بمحافظة سوهاج، على 5 كتل أثرية من الحجر الجيرى مختلفة الأحجام، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري الذي تقوم به بعثة حفائر الإنقاذ التي شكلتها وزارة السياحة والآثار في سبتمبر الماضى، عند العثور على كتل حجرية أثرية فى أثناء أعمال قيام مشروع للصرف الصحي بالقرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم إنه تم نقل الكتل إلى معبد بطلميوس الرابع المكتشف مؤخرًا بمنطقة السوق بنفس القرية، حيث قام المرممون بأعمال التنظيف الأولى، وأن الدراسة والفحص الأولى للكتل الحجرية والمناظر والنصوص المنقوشة عليها تشير إلى أن الكتل تخص مقصورة للمعبود أوزيريس، وترجع إلى عصر الملك بطلميوس الأول، حيث زينت بـ3 صفوف من المناظر، ونقش عليها عدد من الألقاب وهي: ابن الشمس "بطلميوس" ملك الوجهين القبلي والبحري"ستب-إن-رع مرى-آمون".

وأضاف محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، أن جميع الكتل مستطيلة الشكل ماعدا الكتلة الأولى فهي غير منتظمة الشكل، تحمل وحدات زخرفية تمثل واجهة القصر، وربما كانت تمثل الإفريز الزخرفى السفلى، والكتلة الثانية تحمل منظرين، المنظر الأيمن يمثل الملك بطلميوس مقدماً الملابس إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش.

وأوضح "عبدالبديع"، أن الكتلة الرابعة والأخيرة فتحمل دليلاً على وجود ثلاثة صفوف من المناظر التي تمثل الملك بطلميوس أمام المعبود أوزيريس الجالس على العرش، وخلف أوزيريس يقف معبود أو معبودة. الصف العلوي مفقود تماما، ولم يتبق منه سوى أرجل الملك وقاعدة عرش المعبود أوزيريس وأقدام المعبودة الواقفة خلفه، أما الصف الأوسط، فيحتوي على المنظر المحفوظ بالكامل، ويمثل الملك بطلميوس مقدماً لفافتين إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش والمعبودة نفتيس الواقفة خلفه، وربما تحتوي اللفافتين على طلاء العين الأخضر المعروف بالواج أو الواجو.

وتابع: "أما الصف السفلي من الكتلة، فلم يتبق سوى نهايته العلوية، التي يمكن من خلال التيجان والنصوص المحفوظة التعرف على أن المنظر يمثل الملك بطلميوس مقدماً إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش والمعبود حورس الواقف خلفه".

يذكر أن البعثة كانت قد عثرت من قبل على جدار حجري يرجح أنه يخص معبد أو مقصورة، ووجد على أحد كتلة بقايا منظر يمثل آلهة الأقاليم حابى وأخرى مزينة بنقوش زخرفية.