وزير النقل: تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف بالطرق الجديدة

كتب – أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ساندرا دي ولي؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، قال الفريق كامل الوزير، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي شبكة الطرق من خلال تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الإرشادية وتعديل القوانين والتشريعات، بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق، وكذلك إدخال كل النظم الحديثة في متابعة المركبات ومستخدمي الطرق وعمل حملات توعية، خاصة بهذا المجال، وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الانقاذ والتأمين.

ولفت إلى تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف ونقاط إسعاف متعددة بالطرق الجديدة، مشيراً إلى أن الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014.

ومن جانبها، أعربت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن اهتمام كافة الدول الاوربية بتحقيق السلامة على الطرق والعمل على خفض نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق الى 50% بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال وعلى أهمية مشاركة وزير النقل المصري في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20 فبراير 2020.