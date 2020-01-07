أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

الأرصاد: أمطار في القاهرة غدا الأربعاء.. وهذا موعد تحسن الطقس

12:25 م الثلاثاء 07 يناير 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- أسامة علي:

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من أمس الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمصراوي، أن موجة عدم استقرار الأحوال الجوية تنتهي السبت المقبل، تشهد هدوءا في الرياح وقلة فرص سقوط الأمطار.

وأوضح شاهين، أنه فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تتعاظم على القاهرة وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، بدءا من مساء الأربعاء، مع وجود نشاط للرياح محمله بالرمال والأتربة،على الطرق المكشوفة والصحراوية.

اقرأ أيضا:

رياح وصقيع.. الأرصاد: طقس سيئ بداية من الاثنين 6 يناير (بيان بالدرجات)

هيئة الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب القاهرة في هذا الموعد

الطقس الأرصاد درجات الحرارة سقوط أمطار

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة: 7 محاور جديدة تحقق استراتيجية "مصر 2030"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: أمطار في القاهرة غدا الأربعاء.. وهذا موعد تحسن الطقس