التضامن تمد فترة التقدم لمسابقة الأم المثالية حتى 16 يناير

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار تلقي طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في دورتها الجديدة لعام 2020، في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حتى 16 يناير الجاري، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الفئات المكرمة لهذا العام تتضمن، تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية.

وحددت الوزارة شروط المشاركة في المسابقة في ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019 مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الإقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى في ذلك محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان" وبحد أقصى 5 أبناء.

وأضاف البيان أن يكون جميع أبناء المتسابقة حاصلين على مؤهل عالي ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وقال البيان إن أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء.

وأضاف أن ضمن تلك الشروط إعلاء قيمة الأإسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التقدم للاشتراك أمام الراغبين خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 وحتى 16 من يناير 2020.