بمشاركة 38 دولة.. وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل معرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن هيئة الكتاب بدأت استعدادات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر عقده خلال الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير القادم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأضافت عبدالدايم في حوار اليوم الثلاثاء، أن هيئة الكتاب تعمل على تنظيم هذه الدورة بشكل أكثر تطورا من العام الماضي وأن عدد الأجنحة المصرية، العربية والأجنبية يبلغ 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحا عن العام الماضي، وأن عدد الناشرين والجهات الرسمية يبلغ 900 دار نشر بزيادة 153 دارا عن العام الماضي ، مشيرة إلى أن عدد الناشرين المصريين يبلغ 393 ناشرا، والعرب 255 وأنه سيتم تنظيم 900 فعالية على مدار أيام المعرض الذي يقام بمشاركة 38 دولة حتى الآن.

وفيما يخص التعاون المصري العربي والدولي في المجالات الثقافية، أكدت أن الوزارة تعمل على استعادة قوة مصر الناعمة ودورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها داخل مصر والفعاليات التي تشارك بها الوزارة خارج مصر، حيث حلت جامعة الدول العربية ضيف شرف دورة "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضي وتم إقامة فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي بمشاركة العديد من الدول العربية وكذلك استضافت مصر الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي.

وتابعت: "الفعاليات التي شاركت بها مصر في الخارج كان أبرزها إقامة أولى الفعاليات الفنية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التبادلية لتعزيز التعاون الثقافي والفني، وكذلك المشاركة في المهرجانات التي تم تنظيمها في مختلف الدول العربية، وفي معارض الكتاب العربية، وأيضاً التعاون العربي في إدراج ملف "النخلة..المعارف.. المهارات.. التقاليد.. الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم إعادة افتتاح مقر هيئة الكتاب في لبنان والذي تم تدميره خلال حرب لبنان منذ عشرات السنين، ومن ثم استطاعت مصر الحصول على مقر جديد ولكن لم يتم تطويره، وتم التنسيق مع سفير مصر في بيروت والتواصل مع المسئولين عن المقر وتم تجديد الموقع الذي سيساعد بشكل كبير على نشر الثقافة المصرية.

وأكدت "عبدالدايم" أن هناك أيضا تعاونا كبيرا مع الدول الأفريقية، حيث تستهدف الوزارة المشاركة بفرقها في 28 فعالية ثقافية وفنية حتى يونيو 2020 لتشمل المشاركات 11 دولة أفريقية وذلك بهدف تعزيز أواصر المحبة والصداقة مع دول القارة.