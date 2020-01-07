وزيرة الثقافة: الكتاب والفنون أولوياتنا لمواجهة التطرف الفكري

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على مواجهة التطرف الفكري من خلال الكتاب والسينما والمسرح والفنون المختلفة، حيث تم وضع خطة لتنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة لمواجهة التطرف في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، والتضامن، والأوقاف وكذلك المجلس القومي للمرأة وغيرها.

وقالت "عبدالدايم"، في حوار اليوم الثلاثاء، إنه تم التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" والتي تضم عددا من الكتب التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، كما تم إصدار أول كتاب جيب بعنوان "فقه الدولة وفقه الجماعة" ثم الإصدار الثاني بعنوان "حوار الثقافات بين الشرق والغرب" و تم توزيعها بالمراكز الثقافية التابعة للمحافظات.

وأوضحت أنه تم تنظيم بعض الندوات الثقافية التي تناقش محتوى الكتاب بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجار استكمال المشروع بإصدار 3 عناوين جديدة في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" على مستوى 18 محافظة من خلال 8 عروض مسرحية، وذلك للتوغل في المناطق النائية التي لم تصل إليها الخدمة الثقافية المباشرة، حيث تم تنفيذ 18 ليلة عرض مجاناً في محافظات الأقصر، وأسوان، والمنيا، وقنا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والفيوم، والبحيرة والغربية، والبحر الأحمر بإجمالي عدد مشاهدين بلغ 150 ألف مشاهد وجار استكمال المبادرة في باقي المحافظات.

وأكدت وزيرة الثقافة أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع مكتبات ومسارح متنقلة للوصول لكافة القرى والنجوع لتقديم أشكال عديدة من الفنون والثقافة كمعارض الكتاب والعروض المسرحية والأراجوز وغيرها.