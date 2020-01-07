وفاة القاضي الدولي فؤاد رياض

كتب- محمد عاطف:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وجامعة السوربون في باريس وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

كان "رياض" قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، حيث شارك في محاكمة الجنرال الصربي كريسيتش المسئول عن المذابح الصربية، كما رأس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو.

وتشيع جنازة "رياض" من جامع السيدة نفيسة بعد صلاة عصر اليوم.