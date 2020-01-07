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البابا تواضروس يستقبل أبناء الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد

11:32 ص الثلاثاء 07 يناير 2020
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كتب- مصطفى علي:

توافدت جموع الشعب القبطي على المقر البابوي بالقاهرة لتقديم التهنئة لأبيهم قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل المقر البابوي عددًا كبيرًا من أبناء الكنيسة الذين جاءوا لنيل بركة قداسته وتهنئته بالعيد.

وخصص قداسة البابا ساعتين من نهار يوم العيد، من التاسعة إلى الحادية عشرة لاستقبال المهنئين من أبناء الكنيسة.

البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد أبناء الكنيسة أعياد الميلاد

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