محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد

الجيزة - أ ش أ:

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التهنئة للأقباط الأرثوذوكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس بشارع مراد بمدينة الجيزة.

وخلال كلمته، قدم محافظ الجيزة التهنئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحضور، معبرا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وموجها حديثه لهم بأن "زيارة السيد المسيح عليه السلام لمصر نشرت البركة والرخاء، وأكد أن الشعب المصري سيظل نسيجا واحدا نحو البناء والازدهار.

من جانبه، رحب الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة وتوابعها بوفد المحافظة مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن تعم المحبة والرخاء ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وخدمة البيئة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة، تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بالجيزة.