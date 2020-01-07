حدث ليلًا| رسائل السيسي في عيد الميلاد.. وتفاصيل رسالة أمريكية هزت العالم

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي..

- "مفيش مجال للقلق".. 7 رسائل من السيسي للمصريين في قداس عيد الميلاد -فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين في كلمته مساء اليوم بكاتدرائية الميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مشاركته الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد.

- فيديو كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نشرت الصفحة الرسمية على "فيس بوك" للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيديو لكلمة الرئيس، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية.

- "العيد عيدان".. متحدث "كنائس مصر" مشيدًا بزيارة السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح

قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم مجلس كنائس مصر، إن لا يمكن لأحد أن يقدر على مصر ما دام شعبها يدًا واحدة لمواجهة الصعوبات والتحديات.

- "ماتقلقوش وماتخافوش".. خير يكشف عن رسالة السيسي المهمة للمصريين في احتفال عيد الميلاد

علَّق الإعلامي محمد علي خير على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال قداس عيد الميلاد المجيد.

- "تهنئة وتعزية واعتذار".. تفاصيل 8 مشاركات للسيسي في مناسبات للأقباط

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة للأقباط في عيد الميلاد المجيد.

- "الزراعة": تطبيق كارت الفلاح في محافظتين بالصعيد خلال شهر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كارت الفلاح مر بالعديد من المراحل كان أولها تحقيق البنية التحتية، وتم الانتهاء منها.

- حبس وغرامة مليون جنيه.. "مصراوي" يرصد أبرز عقوبات مشروع قانون الموارد الأحيائية

يناقش مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الموارد الأحيائية، والذي انتهت لجنة الطاقة والشئون البيئية من مناقشته في اجتماعهما الماضي.

- وزير الري السوداني: نأمل في التوصل لاتفاق حول سد النهضة في الاجتماع الأخير

أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، عن أمله في توصل السودان ومصر وإثيوبيا، إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

- الصرف والوراق وممشى أهل مصر.. 20 رسالة لوزير الإسكان (صور)

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة الوزارة ومساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في إطار استراتيجية التنمية العمرانية 2052.

- الجيش الوطني الليبي: الإرهابيون تركوا الأسلحة التركية في سرت وهربوا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن ما نفذته القوات المسلحة، في سبيل تحرير مدينة سرت، رسالة للغزاة الأتراك.

- "مفاتيح الشرق والغرب".. ما أهمية سيطرة حفتر على سرت؟

يبدو أن إعلان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي تحرير مدينة سرت بالكامل، قد يُشكل نقطة تحول في الصراع الليبي بسبب موقع المدينة الاستراتيجي في المواجهة مع ميليشيات الوفاق.

- متحدث الجيش الليبي: السيطرة على سرت لم تتجاوز 3 ساعات

أكد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش سيطر على جميع المرافق بمدينة سرت خلال الساعات الماضية، منوهًا بأن المعارك حول طرابلس تسير بشكل جيد.

- الصين: واشنطن انتهكت القواعد الأساسية للعلاقات الدولية بقتلها سليماني

دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد أن أدى مقتل الجنرال قاسم سليماني.

- مجلس الوزراء الأمني بإسرائيل يبحث التأثيرات المحتملة لمقتل سليماني

أفادت تقارير إعلامية في إسرائيل، بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر، أجرى مشاورات حول التأثيرات المحتملة لمقتل القيادي الإيراني البارز قاسم سليماني.

- "رسالة غير دقيقة".. وزير الدفاع الأمريكي ينفي نية بلاده الانسحاب من العراق

أثار خبر وكالة الأنباء الفرنسية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من بغداد ضجة عالمية، وسارعت على الفور الولايات المتحدة إلى نفي الخبر على لسان وزير دفاعها مارك إسبر.

- واشنطن تنفي انسحاب القوات الأمريكية من العراق

نفى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عزم الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

- مسؤول بالبنتاجون يعلق على انسحاب القوات الأمريكية من العراق

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إنه لا يمكنها تأكيد صحة الرسالة المرسلة إلى الحكومة العراقية بشأن انسحاب القوات الأمريكية في الوقت الحالي، حسبما ذكرت رويترز.

- مسؤول أمريكي: واشنطن سترسل 6 طائرات "بي 52" لردع إيران

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن واشنطن تستعد لإرسال 6 طائرات من طراز "بي 52" إلى قاعدة ديجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي.

- جبروت امرأة.. قتلت طليقها بمساعدة عشيقها خوفا من الفضيحة

الانتقام القاتل كان كلمة السر لفك طلاسم واقعة العثور على جثة سائق مقتولا بنهر النيل بمركز منشأة القناطر، وتبين أن طليقته استعانت باثنين آخرين وقتلوا الضحية للتخلص من تهديده لها بتشويه سمعتها.