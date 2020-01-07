الصرف والوراق وممشى أهل مصر.. 20 رسالة لوزير الإسكان (صور)

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"مفيش مجال للقلق".. 7 رسائل من السيسي للمصريين في قداس عيد الميلاد

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة الوزارة ومساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في إطار استراتيجية التنمية العمرانية 2052.

وقال الجزار خلال الندوة التي نظمها حزب "مستقبل وطن" تحت عنوان "الرؤيا المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية"، إن المصريين يعيشون على 6 أو7% من مساحة مصر فقط، وهذا الحيز يعني وجود مشكلة بعدما أصبح غير قادر اقتصاديًا على إعالة قاطنيه، لافتًا إلى أن 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية.

وينشر "مصراوي"، أبرز الرسائل والمعلومات التي استعرضها وزير الإسكان حول استراتيجية التنمية العمرانية 2052، كالآتي:

1- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2019 ليس جباية، وتم تدارك بعض الملاحظات لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

2- المصريون يعيشون على 7% من مساحة مصر، و26% من الأراضي قابلة للتنمية العمرانية.

3- "الساحل الغربي والظهير الصحراوي لهذه المنطقة، أمل التنمية العمرانية في مصر".

4- "عام 2014 وصل حجم المياه المحلاة لـ80 ألف متر مكعب في اليوم، وحاليًا يتم إنتاج 800 ألف في اليوم".

5- الوزارة تنفذ حاليًا 14 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا لاستيعاب الزيادة السكانية.

6- "المدن القديمة في مصر شاخت وعجزت، وكان لابد من التدخل السريع لتنفيذ معدلات تنمية عمرانية جديدة".

7- "طوال عقود لم ننفذ أي مدينة جديدة، ما أجبرنا على إنشاء 14 مدينة جديدة في وقت واحد".

8- تجربة مصر في تنفيذ المدن الجديدة، هي الأنجح في العالم.

9- هيئة المجتمعات العمراينة اشترت فدان الأرض من المواطنين في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه.

10- أهالي جزيرة الوراق لم يتعرضو للتهجير أو الإقصاء، وما يحدث هناك تنمية عمرانية.

11- هيئة المجتمعات العمرانية سددت 2 مليار جنيه تعويضات للمواطنين في الوراق.

12- "بنتعرض للإشاعات طول الوقت، اتذكر عندما كنت رئيسًا لهيئة التخطيط وذهبت لجزيرة الوراق، وكان هناك مؤتمر مع الأهالي في سرادق على الجزيرة، سمعت الناس وقتها بتشاور عليا وتقول ده المستثمر الإماراتي اللي هيشتري الجزيرة".

13- القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، لم يشهدا صحوة أو تواجد من الناس، إلا بعد إنشاءهما بـ25 عامًا".

14- طريق هضبة أسيوط، تكلف مليار و200 ألف جنيه، لتسهيل انتقال أهالي أسيوط إلى المدينة الجديدة.

15- لا نعمل مدن للسكن فقط، وإنما نوفر بها فرص عمل، ومشروعات استثمارية، وستأخذ بيد المجتمعات الهاوية التي شاخت سريعًا.

16- تطوير المنطقة المحيطة بماسبيرو، والتي تبلغ مساحتها 70 فدانًا، كان حلمًا راود الجميع منذ 40 عامًا.

17- "ممشى أهل مصر، بطول 6.7 كيلو متر، بلغت تكلفته 800 مليون جنيه، ويصل بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو، سيتم الانتهاء منه يونيو 2020، وسيكون ممشى لكل الناس".

18- "مشكلات الصرف الصحي مش هتتحل بين يوم وليلة، ونستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى 42.5% في يونيو 2020".

19- "وضع المدن القديمة أشبه بالأنتريه في غرفة النوم".

20- موازنة هيئة المجتمعات العمرانية تقدر بـ85 مليار جنيه، وكانت 8 مليارات جنيه فقط منذ خمس سنوات.