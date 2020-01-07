فيديو كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد
01:42 ص الثلاثاء 07 يناير 2020
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لكلمة الرئيس، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية.
وجه الرئيس السيسي، عدة رسائل للمصريين في كلمته بالكاتدرائية، أثناء مشاركته الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد.
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