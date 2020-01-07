أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

فيديو كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

01:42 ص الثلاثاء 07 يناير 2020
فيديو كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لكلمة الرئيس، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية.

وجه الرئيس السيسي، عدة رسائل للمصريين في كلمته بالكاتدرائية، أثناء مشاركته الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد.

السيسي عيد الميلاد المجيد قداس عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية

الخبر التالى:

"الهجرة" تعلن حصاد أولى محطات "مراكب النجاة" (إنفوجراف)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان