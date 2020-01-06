دخول سيارات وقطع غيار بـ5.3 مليار جنيه عبر ميناء الإسكندرية في ديسمبر

كتب- طه عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 10950 سيارة ملاكي مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليارات و254 مليونا و630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و741 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و545 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير، مليار و757 مليون و539 ألف جنيه.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر أيضا عن 2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت مليار و171 مليون و 640 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 132 مليون و251 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 182 مليونا و597 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 314 مليون و 849 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 70 مليونا و 541 ألف جنيه .

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 895 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر ديسمبر 2019 بقيمة بلغت 958 مليون و978 ألفا جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليونا و874 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالي 89 مليونا و986 ألف جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 113 مليون و860 ألف جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 24 مليون و340 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر لعام 2019 حوالى 5 مليار و385 مليون و 249 ألف جنيه .

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 277 مليون و772 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 904 مليون و325 ألف جنيه ورسم التنمية 143 مليونا و157 ألف جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 461 مليون و864 ألف جنيه.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى مليار و787 مليون و119 ألف جنيه.

كما بلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر ديسمبر 2019 حوالي مليار و757 مليونا 539 ألف جنيه.