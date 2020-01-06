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توقيع اتفاقية لإدارة "العاصمة الإدارية" عبر الذكاء الاصطناعي

10:04 م الإثنين 06 يناير 2020
توقيع اتفاقية لإدارة "العاصمة الإدارية" عبر الذكاء الاصطناعي

العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة- (أ ش أ):

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الإثنين، عقد اتفاقية مع شركة "اورنچ مصر" لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية محمد عبد اللطيف، بأن الاتفاق يأتي في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية لتصبح العاصمة الجديدة، مدينة ذكية مستدامة والنموذج الذي يُحتذي به، كأول مدينة ذكية تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

قام بتوقيع الاتفاقية مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أورنچ مصر" لقطاع التسويق والمبيعات.

وحضر توقيع الاتفاقية اللواء احمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه، والملحق الاقتصادي الفرنسي جيروم باكونين، ومسئولي الشركتين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

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العاصمة الإدارية الجديدة الذكاء الاصطناعي التنمية العمرانية شركة اورنچ مصر

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