​وزيرة البيئة تفتتح المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف

كتب- محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المساحات الخضراء لها العديد من الفوائد البيئية المتمثلة في التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، وخفض نسب تلوث الهواء.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الاثنين ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة كنموذج تجريبي لمنطقة مصر الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة تخطيط المنطقة لإظهارها بالشكل الحضاري عقب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لمشروعات الدولة للمنفعة العامة.

وأضافت أن أعمال التشجير تمت بالتعاون مع محافظة القاهرة والهيئة الهندسية وبالتنسيق مع النائب البرلماني كريم سالم والنائب البرلماني مدحت الشريف، ونبيل حلمي رئيس جمعية تنمية مصر الجديدة وبمشاركة عدد من الشباب والمحلات التجارية والقطاع الخاص.

وأوضحت أنه تم توفير 2000 متر نجيلة جاهزة، وكذلك 300 نبات إيفوربيا حمراء لزراعتها بالميدان، بالإضافة إلى دهان عدد من العمارات المتواجدة بالميدان لتحسين المظهر الجمالي للمكان ودعم الميدان بعدد من صناديق القمامة.

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من المراحل الأخرى للمشروع خلال الفترة القادمة والتي تشمل تشجير شوارع (عثمان بن عفان - أبو بكر الصديق - الحجاز - ميدان روكسي).

وأشارت إلى أنه في إطار حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع، سيتم لاحقًا عقد حوار مجتمعي في نادي هليوبوليس مع المواطنين لسماع مقترحاتهم وأفكارهم لتجميل منطقة مصر الجديدة.

يُذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن أنشطة مبادرة (اتحضر للأخضر) والتي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي حملة وطنية لنشر الوعي البيئي وتدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.