السيسي يُطمئن المصريين: "محدش يقدر يعمل فينا حاجة"

كتب- مصطفى علي ومحمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال قداس عيد الميلاد المجيد، الاثنين: "أنا شايف المصريين قلقانين.. أنتم قلقانين من إيه.. مفيش مجال للقلق لسبب واحد؛ والسبب إن إحنا مع بعض وطول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة".

وأضاف السيسي: "ربنا أراد إننا نكون في ظروف صعبة لكن ده لينا وعلينا.. لينا إننا نخلي بالنا وننتبه ونلاحظ ونقول إن كان ممكن يبقى حالنا كده، لكن علينا إننا نخلي بالنا من بلدنا، وطول ما الشعب المصري إيد واحدة وطول ماحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل معانا أو فينا حاجة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله البابا تواضروس وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية.

ويرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد وسط حضور عدد من كبار رجال الدولة على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإنتاج الحربى محمد العصار، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونفين القباج وزير التضامن وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.​