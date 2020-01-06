بعد غدٍ.. نقابة الصحفيين تنظم ندوة حول "الدور التركي في ليبيا"

القاهرة- أ ش أ:

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بعد غدٍ الأربعاء، ندوة تحت عنوان "الدور التركي في ليبيا.. الأهداف والانعكاسات على الأمن القومي".

وقال رئيس اللجنة الثقافية محمود كامل -في تصريح اليوم الاثنين- إن الندوة تهدف إلى استعراض تفاصيل الدور التركي في ليبيا وانعكاساته على الأمن القومي لدول الجوار وعلى رأسها مصر، ويتحدث فيها الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية زياد عقل عن انعكاسات التدخل التركي على مستقبل الأزمة الليبية.

ويتحدث في الندوة أيضًا كل من مدير مكتب الأهرام في ليبيا أحمد عامر عن واقع الأوضاع على الأرض هناك، والباحث بمركز الأهرام أحمد كامل بحيري عن التوظيف السياسي والأمني التركي للمليشيات المسلحة في ليبيا، والصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي خالد البرماوي عن كيفية التأكد من صحة الأخبار والتقارير الخبرية على وسائل التواصل الاجتماعي.​