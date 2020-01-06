​ولي عهد أبوظبي: ندعم جهود لجنة "الأخوة الإنسانية" لتفعيل مبادئ الوثيقة

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بلقاء أعضاء اللجنة الدولية لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، معلنا دعمه للجهود التي تبذلها اللجنة لتفعيل بنود الوثيقة لتحويلها إلى واقع ملموس.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏سعدت بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية .. واطلعت على دورها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتآخي والسلام العالمي".

وتابع: "ندعم جهودها لتفعيل مبادئ الوثيقة إلى واقع تعيشه جميع شعوب العالم".

يذكر أن اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية شكلت بقرار من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي وتتكون من تسعة أعضاء؛ ويترأسها المطران ميغيل أنخيل أيوسو غويكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان؛ لمدة عام بالتناوب مع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ويترأس أمانتها المستشار محمد عبد السلام القاضي بمجلس الدولة، المستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر