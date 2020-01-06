السيسي يصل قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية

كتب- مصطفى علي ومحمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلى كاتدرائية الميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد.

وبدأت مساء الاثنين، احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوفد محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشارك بالقداس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإنتاج الحربى محمد العصار، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونفين القباج وزير التضامن وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.​