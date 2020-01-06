الأزهر يبدأ تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "بناء الإنسان" بحلايب وشلاتين وأبوررماد

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة لتنمية الوعي لدى الناس، ودعم قدرات الشباب، ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم، في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اللجنة التنفيذية المعنية بتنفيذ الفعاليات عقدت مجموعة من اللقاءات لوضع خطة لتلك الفعاليات في أماكن متنوعة وتحديد المشاركين فيها والجمهور المستهدف لها.

وأضاف عياد في بيان له الاثنين، أنه من المقرر أن يبدأ الأزهر الشريف تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "بناء الإنسان"، في مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، مع طلاب المدارس والمعاهد والمواطنين، وتقديم مجموعة من المساعدات المختلفة للمستحقين.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية المتنوعة للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، فضلا التواصل مع أسرهم على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة معهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، وتأهيلهم لتكوين شخصية أبناءهم وبناء مكوناتها العلمية والاجتماعية حتى يكونوا مواطنين صالحين يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم.

وأشار إلى أن المبادرة، لا تقتصر على الجانب التوعوي فقط، بل تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية على المستحقين في جميع قرى ومدن الجمهورية وخاصة الحدودية والنائية.