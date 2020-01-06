"تحريض وتنمر".. أول تحرك من "قومي المرأة" ضد أغنية "سالمونيلا"

كتبت- نور العمروسي:

قدم المجلس القومي للمرأة، شكوى إلى إدارة موقع "جوجل" لوقف بث الأغنية المتداولة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سالمونيلا" لتميم، لافتًا إلى أنها تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضاً صارخاً للاعتداء عليها.

وأضاف المجلس: "الأغنية تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإليكترونى وفقًا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وأكد المجلس، أن الأغنية تمثل إخلالاً جسيمًا بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017 والذى أصبح ملزماً لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ والذى ينص على احترام الكرامة الانسانية وعدم الإساءة لأى فئة من فئات المجتمع .

وشدد المجلس على خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش، لافتًا إلى أنه على الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من أنماط العنف الموجه ضد المرأة إلا أنها جاءت فى إطار يبرر العنف المسلط ضدها ويعتبر استخفافًا وتسطيحًا بواقع خطير وقضية مجتمعية خاصّة أن الأغنية تتناول موضوعا دقيقا تعمل الدولة على مكافحته وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله.

وأوضح أن سياسات النشر على المواقع الإلكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها "حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع.​