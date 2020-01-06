أمين رابطة معاهد دار السلام بإندونيسيا: الأزهر مرجعيتنا ونسير وفق منهجه

كتب - محمود مصطفى:

أكد أنانج ركزا مشهدي، أمين عام رابطة خريجي معاهد دار السلام كونتور بإندونيسيا، أن الأزهر الشريف هو كعبة العلم وقبلة العلماء من شتى أقطار الدنيا.

وأوضح مشهدي خلال زيارته لجامعة الأزهر، الإثنين، ولقاءه الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، أن معاهد دار السلام كونتور والبالغ عددها 2000 معهد، تسير الدراسة فيها وفق منهج الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن خريجي الأزهر الشريف من أبناء إندونيسيا يعدوا من النماذج المضيئة في كل مكان يعملون فيه.

وأعلن أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر لهم في إندونيسيا سجلها تاريخنا بحروف من نور، خاصة أن إندونيسيا تعتبر مؤسسة الأزهر الشريف مرجعيتها الدينية الوحيدة نظرا لمنهجه الوسطي المعتدل.

ووجه مشهدي، الذي تخرج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وللدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على جهودهم المخلصة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف دول العالم، إضافة إلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر على تخصيص العديد من المنح لطلاب إندونيسيا للدراسة في الأزهر الشريف.

من جانبه رحب الدكتور محمد ابو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، بأمين عام رابطة خريجي لمعاهد دار السلام كونتور بإندونيسيا.

وأكد أن الأزهر الشريف يتميز عن غيره من سائر المؤسسات بأنه ينفتح على العالم باعتباره المنارة العلمية الوحيدة التي تهدف لنشر العلم الوسطي المعتدل في شتى ربوع الدنيا، بجانب السعي الحثيث لفضيلة الإمام الأكبر، لنشر قيم السلام والتعايش وقبول الآخر بين بني البشر جميعا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة خلال جولاته الخارجية التي جاب خلالها معظم دول العالم.