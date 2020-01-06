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"الشئون العربية بالنواب" تعقد ستة اجتماعات الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع الراهنة

04:45 م الإثنين 06 يناير 2020
"الشئون العربية بالنواب" تعقد ستة اجتماعات الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع الراهنة

النائب أحمد رسلان

القاهرة- أ ش أ:

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان الأسبوع المقبل ستة اجتماعات تبحث خلالها تطورات الأوضاع الراهنة والعلاقات المصرية مع عدد من الدول العربية.

وذكر بيان للجنة، اليوم الاثنين، أن اللجنة الفرعية لشئون السودان ستعقد اجتماعها الأحد المقبل لعرض آخر تطورات الوضع في السودان على لجنة الشئون العربية، فيما تعد الأخيرة ، في اليوم ذاته، اجتماعا لمناقشة العلاقات المصرية العمانية.

وأضاف أن اللجنة الفرعية لشئون ليبيا ستعقد، الاثنين القادم، اجتماعا لعرض تطورات الأوضاع في ليبيا، فيما تناقش لجنة الشئون العربية العلاقات المصرية الموريتانية في اجتماع لها باليوم ذاته.

كما تعقد لجنة الصداقة المصرية المغربية برئاسة النائب أحمد رسلان اجتماعا، الثلاثاء 14يناير الجاري، في حين تناقش لجنة الشئون العربية في اجتماع، باليوم ذاته، العلاقات المصرية البحرينية.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد رسلان مجلس النواب لجنة الشئون العربية

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