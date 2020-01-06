يخالف الدستور.. طلب إحاطة بشأن وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

كتب - أحمد علي:



قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل، لمناقشته في حضور رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير العدل، بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنة 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.

وقالت النائبة شيرين فراج، إن ذلك يخالف لكل قواعد الشفافية والقانون والدستور حيث أنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة، وقانون الإدارة المحلية عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية، وبنفس السلطات في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي تتخذ الآن لاختيار مجالس الأمناء تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية ما جعل هناك عوارًا دستوريًا فمجلس الأمناء يجب أن يتم انتخابه من المواطنين ولا يمكن أن يعين من السلطة التنفيذية.

وأوضحت النائبة في بيان، أن هذا تشكيل مجلس الأمناء خلق مشاكل عديده فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الأمناء.

وأضافت الدكتورة شيرين فراج، أن تشكيل مجالس الأمناء السابق انتهت فترته وقامت أجهزه المدن بالإعلان عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الأمناء تبدا من 1/1/2020 و قواعد الاختيار تخالف قانون الإدارة المحلية الجديد حيث أفرد القانون مواد لانتخاب مجالس الأمناء و حيث أن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري وهو على وشك الإصدار.

وطالبت النائبة، بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الأمناء والتي تتم الآن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.