التعليم العالي: "الدلتا التكنولوجية" توقع اتفاقية تعاون مع "القومية لعلوم الفضاء"

كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول توقيع كل من الدكتور علوي الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة والهيئة، بحضور الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والسادة أعضاء مجلس الهيئة، وبعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تهدف الاتفاقية إلى وضع خطة عمل مشترك في مجالات تبادل الخبرات والبحوث العلمية، وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة، ووضع برنامج زيارة الطلاب وتدريبهم بالهيئة، بالإضافة إلى المشاركات العلمية في توصيف المقررات الدراسية وتدريسها، وإنشاء معامل متخصصة، فضلاً عن التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية، واستغلال الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدي الطرفين.

وأشارت التعليم العالي، إلى أن الهيئة تقوم بالعديد من مجالات العمل، ومنها: التصوير الجوي، واستخدام بيانات الأقمار الصناعية، والصور الجوية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة مثل (المسح الجيولوجي، الثروة المعدنية، التربة، الثروة السمكية وغيرها)، ومتابعة التقدم العلمي العالمي والتطور الفني في مختلف مجالات وأنشطة الهيئة، وإجراء الدراسات الخاصة باستكشاف وإدارة موارد الثروات الطبيعية، وكذلك إعداد الكوادر العلمية والفنية في التخصصات التي تحتاجها مشروعات وخطط التنمية البحثية.