أثناء حفر الصرف الصحي.. العثور على كتل "أثرية" عليها نقوش هيروغليفية بالدقهلية

كتب- محمد عاطف:

توجهت لجنة أثرية برئاسة مدير عام آثار محافظة الدقهلية صباح اليوم الاثنين، إلى قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمعاينة الكتل الحجرية التي تم العثور عليها أثناء أعمال مشروع للصرف الصحي في المنطقة المواجهة لجبانة المسلمين بالقرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حسب بيان، أن المعاينة أثبتت أثرية الكتل الحجرية والتي تم اكتشافها ملقاه بالرديم الناتج عن الحفر على عمق ٤ متر تقريباً، وهما عبارة عن كتلتين حجريتين من الألباستر عليهما نقوش بالهيروغليفية؛ الأولى مستطيلة الشكل بأبعاد ١٠٨ سم طول، ٦٤ سم عرض، ٣٠ سم سمك، والثانية بأبعاد ٨٠ سم طول، ٦٤سم عرض، ٢٤ سم سمك.

أما الكتلة الثالثة مصنوعة من الحجر الجيري وتخلو من اية نقوش وبأبعاد ٦٨سم طول، ٤٥سم عرض، ٤٠ سم سمك، ما يحتوي الرديم الناتج من الحفر على بعض الشواهد الأثرية متمثلة في شقف الفخار.

وأكد وزيري أنه تم إيقاف جميع أعمال الحفر بالموقع، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك الكتل إلى المخزن المتحفي وتخصيص بعثة أثرية علمية للقيام بحفائر إنقاذ بالمنطقة لاكتشاف ما تخبأه من أسرار. ​