الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس، في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين:

"الإخوة والأخوات.. أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار. مع أطيب تمنياتي.

وكل عام وأنتم بخير".​