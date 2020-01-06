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دار الإفتاء تصدر فيديو لتهنئة الإخوة المسيحيين بميلاد السيد المسيح

12:20 م الإثنين 06 يناير 2020
دار الإفتاء تصدر فيديو لتهنئة الإخوة المسيحيين بميلاد السيد المسيح

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا لتهنئة الإخوة المسيحيين بميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

ووجهت الدار رسالة تهنئة إلى الإخوة المسيحيين قالت فيها: "إلى أخي المسيحي في مصر، من خالص القلب والروح كل عام وأنت بخير وهناء وسعادة".

وأضافت الدار: "تهنئة قلبية من أخيك المسلم بمناسبة أعياد الميلاد ... هذه الذكرى التي تلهمنا جميعًا معاني الرحمة والخير، والمحبة والسلام والمودة، والتي تؤكد لدينا جميعًا كمصريين وحدتنا الوطنية، وتماسكنا وانتماءنا لهذه البلاد الطيبة التي نحيا جميعًا على أرضها ونأكل من خيرها".

وأكدت دار الإفتاء على أنه ليس في شريعتنا السمحة ما يمنعنا من تحيتهم أو تهنئتهم أو إدخال السرور عليهم، مشيرة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبر ويساعد جميع أهل الأديان السماوية، عملًا بمبدأ العيش المشترك والسلام بين بني الوطن الواحد تنفيذًا لأمر الله تعالى {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.

واختتمت الدار مهنئة: "أخي في الوطن، ندعو الله العلي القدير أن يعيد علينا جميعًا الأعياد بالخير والبركة والمحبة وأن يجنبنا جميعًا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن".

دار الإفتاء المصرية الرسوم المتحركة ميلاد السيد المسيح أعياد الميلاد

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