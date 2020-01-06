سلطان القاسمي يعيد إلى مصر ٤٢٥ قطعة أثرية- صور

كتب- محمد عاطف:

قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة، أعاد إلى مصر 425 قطعة أثرية من عصور مختلفة قبل وبعد الميلاد.

وأوضح شعبان، في تصريحات صحفية، أن تاريخ القطع الأثرية يعود إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل الألفية الرابعة قبل الميلاد (ق.م)، والعصور الفرعونية المختلفة، البطلمي من القرن الرابع إلى الأول ق.م، والفترة الرومانية من القرن الأول ق.م إلى القرن الثاني الميلادي، والعصر القبطي من القرن الرابع إلى السادس الميلادي.

وتضم تلك المجموعة أيضا تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية القديمة، بالاضافة إلى توابيت خشبية ملونة، ومومياوات بشرية وحيوانية وطيور وأسماك، وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة.

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، عن تقديره على ما تقدم به القاسمي، متمنيًا بأن تقتدي باقي الحكومات والجهات والأشخاص بما بادر به حاكم الشارقة من إعادة للآثار المصرية إلى أصحاب الحق بامتلاكها.

يذكر أن الشارقة كانت قد أعادت إلى مصر عام 2017 مجموعة من 345 قطعة أثرية مصرية بعد ضبطها ومصادرتها بجهود رجال الجمارك فى مطار الشارقة الدول.

ويعد القاسمي من أكبر وأكثر المهتمين بالتراث العربي والحفاظ عليه إيمانا منه بأهميته التاريخية وقيمته الكبيرة في إثراء تراث الإنسانية جمعاء.​